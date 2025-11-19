Einen Namen hat sich Jens Zimmerle aus Korb in der Weinszene längst gemacht. Der neue Eichelmann vergibt fünf Sterne für den 18-Hektar-Betrieb – und das Prädikat „Weltklasse“.
19.11.2025 - 15:00 Uhr
Dass am Rand von Korb (Rems-Murr-Kreis) außergewöhnlich guter Wein gemacht wird, haben die Tester des renommierten Weinführers Eichelmann nicht erst bei der jüngsten Verkostung der aktuellen Produktpalette bemerkt. Schon bisher wurde der Betrieb von Jens Zimmerle und seiner Frau Yvette unter den besten Weingütern Württembergs geführt.