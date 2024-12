Die vier wichtigen Weinführer formulieren in den aktuellen Ausgaben einiges an Lob für die Weine und die Entwicklung der Weingüter in Württemberg – und spendieren dem Remstal eine echte Sternenflut.

Harald Beck 06.12.2024 - 17:43 Uhr

Vielfalt könne auch ein Problem sein, schreibt Gerhard Eichelmann in seinem kürzlich erschienenen Weinführer zu Deutschlands Weinen 2025 über die Lage in Württemberg. Dass dort in den vergangenen zwei Jahrzehnten viele Weingüter mit Spitzenweinen aufgetrumpft hätten, sei grundsätzlich gut für Württemberg. Aber: „Dass sich diese Spitzen auf viele Rebsorten verteilen, bringt keine Hilfe in der Hinsicht, das Trollinger-Image durch ein neues Württemberg-Bild zu ersetzen.“