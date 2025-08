Was ist los bei den Steillagentagen am Neckar?

Seit vielen Jahren veranstalten die Weinbauern in Mühlhausen die Steillagentage in und am Fuße der Weinberge. Warum und was ist geboten?

Iris Frey 05.08.2025 - 10:22 Uhr

Zwei Tage lang wird am Samstag, 9. und Sonntag, 10. August, beim Verein der Weinbauern Mühlhausen gefeiert, gewandert und werden edle Tropfen probiert. Die Bewirtschaftung der Steillagen ist auch in Mühlhausen anspruchsvoll. In den terrassierten Weinbergen zählt echte Handarbeit. Davon berichten die Weinbauern Mühlhausen, die hier im Neben-, Haupt- und Freizeiterwerb tätig sind. Bei den Steillagentagen geben sie deshalb den Interessierten am 9. und 10. August Einblicke in die oft mühevolle Arbeit. Sie zeigen auch, wie sich der Verein neben der klassischen Bewirtschaftung etwa für die Wiederbelebung verlassener Rebflächen einsetzt und auch die historischen Trockenmauern restauriert, um die Hänge zu stabilisieren und die Artenvielfalt zu erhalten.