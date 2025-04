Dass am „Tag der Arbeit“ im Remstal auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommt, stellen viele Winzer und Gastronomen unter Beweis und laden rund um den Feiertag zum Genießen ein – hier eine Auswahl schöner Ausflugsziele, die Remstal Tourismus empfiehlt: Das Weingut Zimmer in Stetten lädt am 1. Mai von 12 bis 17 Uhr zum „Wander-Viertele“ ein. Es gibt Bioweine, alkoholfreie Getränke, leckere Vesper und Hofeis zu genießen. Außerdem können Kinder Hühner beobachten und den Spielplatz nutzen. Infos: www.zimmer-weingut.de.

Nur wenige Gehminuten entfernt findet beim Weingut Eißele ab 11 Uhr die Maihocketse statt – mit Musik vom Musikverein Stetten, schwäbischem Essen und Weinen aus eigenem Anbau. Infos unter www.eissele-weingut.de.

Blick auf die Weinberge im Remstal Foto: Gottfried Stoppel

Das Weingut Albrecht Schwegler und die Kelterstube laden am 1. Mai ab 11 Uhr zur BERGSTUBE am Hörnleskopf ein. Dort kann man bei einem Glas Wein und Vesper in Liegestühlen oder auf Picknickdecken verweilen und die Aussicht über Korb genießen. www.albrecht-schwegler.de.

Mit der traditionellen Kleinheppacher Hocketse läutet der Gasthof Zum guten Tröpfle am 1. Mai ab 11 Uhr die Gartensaison ein. Infos unter www.troepfle-korb.de.

Beim Weingut Häfner in Geradstetten steigt ab 11 Uhr ein Maifest direkt am Remstal-Radweg, mit Weinen, hausgemachten Säften, Grill-Leckereien und Gitarrenmusik von Martin Lenz. Weitere Infos unter www.weinguthaefner.de.

Auf dem Bauersberger Hof in Geradstetten genießen Besucher von 11 bis 17 Uhr Gutsweine des Weinguts Mayerle. Auch alkoholfreie Getränke und Speisen für das leibliche Wohl sind geboten. Weitere Infos unter www.weingut-mayerle.de.

Das Weingut Doreas in Grunbach feiert vom 30. April bis 4. Mai sein Mai-Wein-Fest mit Bio-Weinen, Köstlichkeiten vom Schäfergässle, Spielmöglichkeiten für Kinder und musikalischer Unterhaltung. Weitere Infos unter www.doreas.de.

Am Hanweiler Weinberghäusle öffnet der Weinausschank des Weinguts Maier ab 11 Uhr mit Bio-Weinen und belegten Broten – traumhafter Blick inklusive. Infos unter www.maier-weingut.de.

Das Weingut Amberger lädt am 1. Mai ab 11 Uhr zum Fest an die Neue Kelter in Winnenden. Zwischen Weinbergen und Streuobstwiesen werden regionale Spezialitäten und Weine serviert. Infos: www.weingut-amberger.de.

Mannschreck Weine begrüßt Wanderer am 1. Mai ab 12 Uhr an seinem Wengerthäusle am Strümpfelbacher Skulpturenpfad. In herrlicher Aussichtslage werden eigene Weine, alkoholfreie Getränke und kleines Vesper angeboten. Weitere Infos unter www.mannschreck-weine.com.

Vom 1. bis 4. Mai eröffnet der Großheppacher Schlossbesen die Saison mit Spezialitäten aus der Besenküche und Grill-Klassikern (Donnerstag und Sonntag ab 12 Uhr, Freitag ab 16 Uhr, Samstag ab 15 Uhr). Am Samstagabend gibt es außerdem Livemusik von Carlstone. Weitere Infos unter www.weinbau-sigle.de.

Im Lindhälder Stüble in Strümpfelbach kann man sich mit leckeren Weißwürsten und einem kühlen Bier stärken, ehe die Wanderung am 1. Mai fortgesetzt wird. Weitere Infos unter www.lindhaelder-stueble.de.

Wie bereits in den Vorjahren ist das Weinstadt-Weindorf vom 30. April bis 5. Mai „auf Achse“. Die teilnehmenden Betriebe bewirten ihre Gäste an verschiedenen Standorten:

Weingut Armin Zimmerle, Großheppach: „Tanz in den Mai“ am 30. April ab 17 Uhr mit DJ und Spezialitäten aus Küche und Keller. Festbetrieb am 1. Mai ab 11 Uhr, abends Livemusik. Vom 3. bis zum 5. Mai Zugabe mit Musik und Südtiroler Köstlichkeiten (Samstag und Montag ab 17 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr).

Weingut Kuhnle, Strümpfelbach: Feiern vom 30. April bis 4. Mai (Mittwoch und Freitag ab 18 Uhr, Donnerstag und Sonntag ab 11 Uhr, Samstag ab 16 Uhr), am 1. Mai mit „Tour Ginkgo“ und Glücksrad, sonst Livemusik. Bewirtung durch die Weinstube Wilhelm.

Weingut Schwegler, Endersbach: Schwäbische Küche und Weine vom 30. April bis 4. Mai im überdachten Hof (Mittwoch, Freitag und Samstag ab 16 Uhr, Donnerstag und Sonntag ab 11 Uhr) in Besenatmosphäre.

Remstalkellerei, Endersbacher Kelter: Verkostung am 30. April (17 bis 23 Uhr) und 1. Mai ab 11 Uhr, musikalisch begleitet von der Band Mellomix.

Weingut B. Ellwanger und Weinstube Anker: Bewirtung am 1. Mai auf der Luitenbächer Höhe (11 bis 20 Uhr) sowie am 3. und 4. Mai unterhalb der Aussichtsplattform (Samstag 16 bis 23 Uhr, Sonntag 11 bis 20 Uhr).

Gasthof Zum Löwen, Beutelsbach: Biergarten-Eröffnung mit Livemusik am 1. Mai ab 11.30 Uhr bei schönem Wetter.

Diese und viele weitere Events finden sich auch in der Remstal APP und unter www.remstal.de/events.