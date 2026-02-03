Nachbarn sehen, dass es in einer Wohnung brennt und rufen die Feuerwehr. Doch für eine 81-Jährige kommt jede Hilfe zu spät. Die Ursache für den Brand ist zunächst unklar.

Beim Löschen eines Brandes in einer Wohnung in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Feuerwehr eine tote Frau entdeckt. Einsatzkräfte hätten die 81-Jährige noch aus dem Gebäude geholt, der Rettungsdienst habe dann allerdings ihren Tod festgestellt, teilten Feuerwehr und Polizei mit. Durch aufsteigenden Rauch aus der Erdgeschosswohnung sei ein siebenjähriges Kind in einer darüberliegenden Wohnung leicht verletzt worden.

Die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses hätten das Gebäude selbstständig verlassen können, sagte Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach. Der Rettungsdienst habe alle vorsorglich überprüft. Sie hätten mittlerweile wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Notfallseelsorger würden sich weiterhin um Angehörige und Bewohner kümmern.

Schaden von schätzungsweise mindestens 100.000 Euro

Die Ursache des Feuers ist laut Polizei noch unklar, die Ermittlungen laufen. Den Schaden schätzt die Feuerwehr auf mindestens 100.000 Euro. Die Brandwohnung sei unbewohnbar.

Nachbarn hätten gegen 4.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil sie Feuerschein wahrgenommen hätten, sagte Mittelbach. 28 Feuerwehrmänner und -Frauen seien mit fünf Fahrzeugen im Einsatz gewesen. Nach rund zwei Stunden sei der Einsatz beendet gewesen.