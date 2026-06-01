Am Pfingstsamstag geschieht ein schwerer Unfall in einer Rutsche im Erlebnisbad „Miramar“: Ein Mann muss reanimiert werden. Nun bestätigt die Polizei den Tod des 25-Jährigen.
01.06.2026 - 09:20 Uhr
Nach einem schweren Unfall in einer Rutsche im Spaßbad „Miramar“ in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein 25 Jahre alter Mann gestorben. Dies bestätigte ein Sprecher der Polizei in Mannheim. Er machte zunächst keine weiteren Angaben und verwies auf die zuständige Staatsanwaltschaft. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.