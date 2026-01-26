Nach einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Brückenpfeiler ist die B38 bei Weinheim voll gesperrt. Ausgelaufene Betriebsstoffe sorgen für zusätzlichen Aufwand.

red/dpa/lsw 26.01.2026 - 13:21 Uhr

Der Ladekran eines Lastwagens ist bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit einer Brücke zusammengestoßen. Der fest installierte Kran war nicht eingefahren, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Sowohl die Brücke als auch der Lastwagen seien beschädigt worden. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst nicht bekannt.