Mit verblüffenden Ergebnissen startet die Württemberger Weinmeisterschaft unserer Zeitung in die fünfte Saison. In der ersten Finalrunde stehen sechs spannende Weißweine zur Wahl.
11.10.2025 - 07:00 Uhr
Eigentlich ist es ganz einfach. „Am Ende entscheidet der Verbraucher, was ihm am besten schmeckt“, sagt Axel Gerst, Geschäftsführer der Weingärtner Cleebronn-Güglingen, allgemein über den Weinmarkt. Konkret wird dieses Gesetz nirgendwo so konsequent umgesetzt wie bei der Württemberger Weinmeisterschaft von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Hier entscheidet eben keine Jury aus Experten über die besten Weine, sondern der private Genießer, womit dieser Wettbewerb nach wie vor einzigartig ist.