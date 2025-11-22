In der Königskategorie Rotwein ab zwölf Euro geht die Württemberger Weinmeisterschaft unserer Zeitung in die letzte Runde.
„Bei diesem durchweg hohen Niveau bin ich froh, dass ich nicht entscheiden muss.“ Diese Einschätzung zur letzten Finalrunde der Württemberger Weinmeisterschaft 2025 kommt aus berufenem Munde. Jürgen Off, der „rote Riese“ aus der Weinmanufaktur Stuttgart, hat schließlich schon sieben Mal den Deutschen Rotweinpreis gewonnen, jüngst mit dem Drei-Sterne-Merlot Untertürkheimer Altenberg. Der ist nun auch im Rennen um den Titel der Weinmeisterschaft, allerdings nicht mit dem Jahrgang 2023, sondern mit einem 2020er. „Der ist jetzt schon deutlich harmonischer, aber dem 23er gehört die Zukunft“, sagt der Kellermeister, der rät: „Wenn man keine Zeit hat, die Weine reifen zu lassen, kann man sie in der Karaffe dekantieren, damit sie mehr Luft bekommen.“