In der „urschwäbischen“ Kategorie Rotweine unter zwölf Euro kämpfen sechs Betriebe um den Titel der Württemberger Weinmeisterschaft unserer Zeitung.
Jede Kategorie der Württemberger Weinmeisterschaft hat ihren Reiz, die Finalrunde mit den sechs besten Rotweinen bis zwölf Euro aber einen ganz besonderen. Holger Gayer, Moderator und Geschäftsführender Redakteur von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, nennt sie die „urschwäbische“ Kategorie, „denn sie schont den Geldbeutel“. Dass man für vergleichsweise wenig Geld viel guten Wein aus Württemberg bekommt, haben im Vorfeld unsere Weinkolumnisten mit Dieter Blankenhorn in dessen Staatlicher Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg herausgeschmeckt. Und wenn es eines Beweises bedurft hätte, dass sie wirklich nicht wissen, was sie da probieren, dann hat ihn die Lembergerland Kellerei Rosswag erbracht.