Von der Riesling Spätlese bis zum Lemberger Weißherbst: Der Wengerter Martin Hartmann bietet an zwei Wochenenden weitaus mehr als nur Fasswein.

Thomas K. Slotwinski 11.07.2025 - 15:04 Uhr

Für die Freunde Eltinger Weine ist der Leonberger Stadtteil Ezach an diesem und am kommenden Wochenende wieder eine beliebte Anlaufstelle: Der Wengerter Martin Hartmann bittet vom Freitag, 11., bis Sonntag, 13. Juli, sowie am Wochenende vom 18. bis 20. Juli zum Hoffest in der Balinger Straße 33.