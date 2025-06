Die von der Volkshochschule Unteres Remstal betriebene Einrichtung in Weinstadt-Endersbach stellt sich am 27. Juni vor. Verschiedene Abschlüsse sind möglich.

Zweite Chance, neuer Weg – dabei kennen viele Menschen dieses Angebot gar nicht: Am einst 2002 gegründeten Abendgymnasium Unteres Remstal wird Bildung zur Herzenssache, heißt es in der Pressemitteilung. Denn manche Lebenswege verlaufen nicht gerade – und genau darin liege oft das größte Potenzial.

Wer in jungen Jahren oder im ersten Anlauf keinen Schulabschluss machen konnte oder nach vielen Jahren im Beruf spürt, dass da noch mehr möglich ist, finde am Abendgymnasium Unteres Remstal einen Ort, an dem Bildung nicht nur vermittelt, sondern gelebt wird, heißt es weiter.

Lesen Sie auch

Einblick in den Schulalltag

Wer diese eigene Bildungsreise neu beginnen möchte, kann sich beim Infoabend am Freitag, 27. Juni, detaillierte Auskünfte holen. Beginn ist um 19 Uhr im Neubau des Remstalgymnasiums, Beutelsbacher Straße 64 in Weinstadt-Endersbach. In entspannter Atmosphäre erhalten Interessierte Einblick in den Schulalltag und erfahren alles zu Voraussetzungen und Abläufen.

Ob Anfang 20 oder mitten im Leben, ob mit Familienverantwortung oder beruflichen Umwegen: Am Abendgymnasium ist Platz für alle, die noch mal durchstarten wollen. Die Schule bietet die Möglichkeit den Realschulabschluss, die Fachhochschulreife und das Abitur (allgemeinbildend) nachzuholen – ganz ohne Prüfungsdruck in den Zwischenabschlüssen.

„Der Unterricht findet in kleinen Klassen statt. Dabei ist Raum für persönliche Entwicklung und genug Flexibilität, um auch später noch die Klassenstufe zu wechseln, wenn nötig“, heißt es in einer Mitteilung der Volkshochschule Unteres Remstal, dem Träger des Abendgymnasiums.

Psychologie als Wahlfach

In der Kursstufe stehen neben den klassischen Fächern wie Deutsch, Englisch, Mathematik oder Geschichte auch Wahlfächer zur Verfügung – aktuell etwa Psychologie und Wirtschaft. Die Gebühren: 50 Euro einmalig bei der Anmeldung, 150 Euro pro Halbjahr.

Weitere Informationen erhalten Interessenten unter: www.ag-unteres-remstal.de