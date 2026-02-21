Zumindest wenn die Witterung es verlangt, darf von Februar bis April auf der Strecke zwischen Weinstadt-Baach und Baltmannsweiler nicht gefahren werden.
21.02.2026 - 19:00 Uhr
Eine flexible und zugleich verkehrsschonende Lösung zum Schutz wandernder Amphibien präsentieren die Landratsämter Esslingen und Rems‑Murr jetzt der Öffentlichkeit: Die K 1862/1210 zwischen Weinstadt-Baach und Baltmannsweiler kann während der Amphibienwanderzeit zwischen Februar und April nachts gesperrt werden – im Zeitfenster von 18 bis 5 Uhr.