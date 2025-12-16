Künstlerin Sibylle Bross hat im Jazzclub Armer Konrad seit Beginn der Herbstsaison Musiker, Besucher und Instrumente gemalt. Finissage ist an diesem Donnerstag.

Eine ganz besondere Aktion zum 45-jährigen Bestehen der Einrichtung geht an diesem Donnerstag, 18. Dezember, im Jazzclub Armer Konrad in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) zu Ende. „JAK im Bild“ lautet der Titel des Projekts, das zu Beginn der Herbstsaison gestartet wurde. Die Besucher der Jazzkonzerte im JAK-Keller wurden dabei von grundierten Leinwänden empfangen.

Verantwortlich hierfür war die Malerin Sibylle Bross: Sie baute im Untergrund des Beutelsbacher Stiftshofareals ihre Staffelei auf, nahm eine Leinwand von der Wand und setzte während des Konzerts, als die Zuhörer den Darbietungen der Protagonisten auf der Bühne lauschten, die Instrumente wie die Musiker, die Besucher oder insgesamt die Szenerie mit ihren Ölfarben direkt in Licht und Farbe um.

Ausstellung entstand über Monate

Nach dem Konzert hängte sie die gestaltete Leinwand wieder an ihren Platz. So ist im Lauf der Monate Konzert für Konzert eine Ausstellung gewachsen – für die Zuschauer wie auch für die Künstlerin ein spannender Prozess.

Die Malerin Sibylle Bross Foto: Frank Eppler/Archiv

Sibylle Bross hat in Paris und Stuttgart freie Malerei studiert. Ihr Thema ist der Mensch in all seinen Facetten. In den vergangenen Jahren rückt immer mehr die Natur in den Fokus der Künstlerin aus Leutenbach. Ihre besondere Leidenschaft gilt der Pleinair-Malerei. Dabei steht sie mit ihrer Staffelei und den Ölfarben vor Ort und lässt sich von der Umgebung zum Bild inspirieren.

Daraus entstehen lebendige Bilder mit großer Frische, die an die Freiluftmalerei um 1900 anknüpfen, durch ihren expressiven Duktus aber in die Gegenwart reichen. Durch die Pleinair-Malerei wurde sie schon weltweit zu vielen Symposien und Ausstellungen eingeladen und hatte Begegnung und Austausch mit Malerkollegen vieler Nationalitäten.

Das Publikum und die Musiker sind von den Gemälden begeistert. Foto: JAK/Luz Weber

Finissage an diesem Donnerstag

Bei der Finissage des Projekts am Donnerstag ist es soweit: Die Bilder, die Sibylle Bross während der Konzerte gemalt hat, sind zu einer Ausstellung geworden. Wer die festgehaltenen Schwingungen erwerben und konserviert mit nach Hause nehmen möchte, hat von 18.30 Uhr an die Gelegenheit dazu.

Direkt im Anschluss beginnt das Konzert (erstmals ohne die begleitenden Malkünste von Sibylle Bross) mit der aus Kiew stammenden Sängerin Olga Voichenko. Sie musste 2022 die Ukraine kriegsbedingt verlassen und ist in der Jazzszene im Großraum Stuttgart aktiv. Als Sextett tritt die neue Formation ab 20 Uhr im Jazzkeller auf, der Eintritt kostet 16 Euro.