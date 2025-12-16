Künstlerin Sibylle Bross hat im Jazzclub Armer Konrad seit Beginn der Herbstsaison Musiker, Besucher und Instrumente gemalt. Finissage ist an diesem Donnerstag.
16.12.2025 - 19:00 Uhr
Eine ganz besondere Aktion zum 45-jährigen Bestehen der Einrichtung geht an diesem Donnerstag, 18. Dezember, im Jazzclub Armer Konrad in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) zu Ende. „JAK im Bild“ lautet der Titel des Projekts, das zu Beginn der Herbstsaison gestartet wurde. Die Besucher der Jazzkonzerte im JAK-Keller wurden dabei von grundierten Leinwänden empfangen.