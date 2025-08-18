Das neue Hallenbad in Weinstadt-Benzach ist fast fertig. Eröffnungstermin ist am Samstag, 20. September. Der Schwimmtempel trägt den Namen: „Das W – Hallenbad Weinstadt“.
18.08.2025 - 11:11 Uhr
Der Sommer hat sich nach seiner Schwächephase vor einigen Wochen zuletzt noch mal mächtig ins Zeug gelegt, und die Freibäder verzeichneten enormen Zulauf. Doch in ein paar Wochen ist das Badevergnügen unter freiem Himmel vorbei – Brust, Rücken und Kraul sind dann – abgesehen von ein paar sich in Badeseen tummelnden Hartgesottenen – eher in den Hallenbädern der Region möglich.