Höhepunkt ist am Sonntagnachmittag der historische Festakt mit Sternenmarsch und Traubenaufhängen auf dem Marktplatz.

So viel Historie ist nicht oft anzutreffen: Die Beutelsbacher Kirbe gilt als „ältestes Kirbefest in Baden-Württemberg“ und als „das wohl älteste Weinfest im Remstal“. Davon jedenfalls ist man im Rathaus Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) überzeugt und verweist auf die „gelebte Geschichte“ dieser Kirchweih, die „seit Jahrhunderten das kulturelle Leben hierzulande prägt“.

Das abwechslungsreiche Programm für alle Generationen dauert übers Wochenende hinaus bis Montag, 13. Oktober. Das Programm an diesem Freitag, 10. Oktober, beginnt um 19 Uhr mit dem Lampionumzug der Grundschüler zum Marktplatz, gefolgt von Fackellauf und LED-Lichtshow.

Kirbeparty mit den „Beutelsbachern“

Bereits ab 18 Uhr wird auf dem bewirteten Marktplatz für gesellige Stimmung gesorgt. Zeitgleich werden im Rathausfoyer die Kirbejubilare geehrt. Ab 18 Uhr laden zudem die „Beutelsbacher“ zur Kirbeparty auf dem Parkplatz vor der Beutelsbacher Halle ein.

Die Kirbeparty wird überdies am Samstagabend fortgesetzt. „Neben dem klassischen Viertele verwöhnt euch unsere Bar unter anderem mit Longdrinks und den obligatorischen Orgasmus-Shots“, so die stimulierende Erklärung des Musikvereins Beutelsbach.

Der Kirbesonntag, 12. Oktober, beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr in der evangelischen Stiftskirche. Anschließend lädt von 11 bis 18 Uhr der Frühschoppen mit Musik der „Flößer“ auf dem Vollmar-Platz zum Verweilen ein.

Höhepunkt ist am Sonntag von 13.30 Uhr an der historische Festakt mit Sternenmarsch und Traubenaufhängen auf dem Marktplatz – angeführt von Oberbürgermeister Michael Scharmann, Weinstadt-Weinkönigin Johanna Sigle und dem Württemberger Weinprinzen Moritz Ocker. Für den Nachwuchs gibt es ein Karussell, Kinderschminken und einen Luftballonkünstler.

Verkaufsoffener Sonntag am 12. Oktober

Parallel öffnen die Geschäfte in Beutelsbach und Endersbach von 12 bis 17 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag. Ergänzt wird das Angebot durch einen Bücherflohmarkt in der Stadtbücherei von 13 bis 16 Uhr sowie das Kirbe-Café im Sängerheim ab 14 Uhr.

Am Montag, 13. Oktober, klingt die Kirbe ab 17 Uhr mit einem stimmungsvollen Abend in der Remstalkellerei aus. Es spielen erneut die „Beutelsbacher“, der Eintritt ist frei.