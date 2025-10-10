Höhepunkt ist am Sonntagnachmittag der historische Festakt mit Sternenmarsch und Traubenaufhängen auf dem Marktplatz.
10.10.2025 - 06:00 Uhr
So viel Historie ist nicht oft anzutreffen: Die Beutelsbacher Kirbe gilt als „ältestes Kirbefest in Baden-Württemberg“ und als „das wohl älteste Weinfest im Remstal“. Davon jedenfalls ist man im Rathaus Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) überzeugt und verweist auf die „gelebte Geschichte“ dieser Kirchweih, die „seit Jahrhunderten das kulturelle Leben hierzulande prägt“.