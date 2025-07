Feiern auf der Picknick-Decke: Mit Lounge-Musik und Liegestühlen soll am Wochenende, vom 11. bis zum 13. Juli, in Weinstadt das Gastro-Festival „Genuss am Fluss“ über die Bühne gehen. Sechs Weingüter und zwei Wirtshäuser wollen auf den Mühlwiesen am Ufer der Rems mit einer voraussichtlich vierstelligen Besucherzahl eine Fete im Grünen feiern – mit Stielgläsern, Stehtischen und schwäbischen Köstlichkeiten.

„Wer eine Abkühlung braucht, kann seine Beine auch gerne in den Fluss hängen lassen“, sagt Winzerin Yvonne Ellwanger über das Konzept der Veranstaltung. „Genuss am Fluss“ will auf Feierlaune in lockerer Atmosphäre setzen, das Remsufer wird in den Abendstunden von einem professionellen Beleuchtungstechniker illuminiert. Statt einer zünftigen Hocketse mit Gemütlichkeit auf rustikalen Biertisch-Garnituren sollen ein DJ-Pult und eine kleine Tanzfläche das Bild prägen.

Wein- und Biergenuss: Regionale Winzer und Brauer vereint

Beteiligt sind neben dem Weingut Bernhard Ellwanger auch die Kollegen Armin Zimmerle, Christoph Klopfer und Leon Gold. Außerdem sind beim Fest auf den Mühlwiesen die Großheppacher Weinfreunde, die Weinstube Anker aus Schnait und das Schäfergässle aus Großheppach mit im Boot. Komplettiert wird das Feld von Udo Mayer und seinem „Wier-Shop“, der bei „Genuss am Fluss“ nicht nur gute Tropfen seines Verwandten Jochen Mayer, sondern auch vier Craftbeer-Sorten ausschenken will. „Bei uns herrscht Kollegialität statt Konkurrenz“, sagt Wengerter Armin Zimmerle übers gemeinsame Ziehen an einem Strang.

Insgesamt werden gut 120 verschiedene Weine präsentiert, auch Wein-Cocktails sollen im Angebot sein. „Man kann sich bei uns durchprobieren und Neues entdecken“, sagt Christoph Klopfer. Die Auswahl erinnert an das „Fest der 100 Weine“, das sich über drei Jahrzehnte hinweg zu einem Markenzeichen der beteiligten Weinmacher entwickelt und im September 2023 letztmals stattgefunden hatte. Unpassend war bei der Hocketse nicht das Konzept, sondern schlicht der Termin.

Die Fete zum Ausklang der Sommerferien war zwar für die Besucher günstig, um Reiseerinnerungen auszutauschen und nach der Urlaubsphase mal wieder gemeinsam anzustoßen. Doch für die Wengerter selbst artete die Veranstaltung zum Event mit hohem Stressfaktor aus. Weil der Lesebeginn immer früher liegt, fehlte den Erzeugern zunehmend die Zeit, sich neben der Erntearbeit auch um den Ausschank zu kümmern – der Wechsel auf den in Weinstadt eher wenig frequentierten Juli-Termin soll mit Blick auf die Doppelbelastung eine Verbesserung bringen.

„Die Mühlwiesen am Remsufer sind ein wunderschöner Platz, der in Weinstadt nur selten bespielt wird“, sagt Wengerter Zimmerle über den Veranstaltungsort im Teilort Großheppach. Tatsächlich wird das Areal von der Stadt mit Rücksicht auf das Ruhebedürfnis der Anwohner für nicht mal eine Handvoll Terminen im Jahr zur Verfügung gestellt. Geschaffen wurde das Gelände zur Remstal-Gartenschau 2019, mit einem großzügigen Spielplatz und einem Flachwasser-Bereich an der Rems sind die Mühlwiesen ein Geheimtipp am Remstal-Radweg, zur Eröffnung hatte am Rand von Großheppach ein kleines Open-Air-Festival stattgefunden.

„Genuss am Fluss“: Lounge-Musik vom DJ, Leckereien aus der Festküche

Jetzt soll es vom 11. bis zum 13. Juli den „Genuss am Fluss“ geben, Besucher sind freitags und samstags ab 17 Uhr, sonntags dann ab 11 Uhr willkommen. Am Plattenteller steht DJ Stuttgart, der schon bei der städtischen Veranstaltung „Tanzen bei den Pflanzen“ im Bürgerpark Grüne Mitte eingeheizt hatte, sonntags spielt die Musikvereinigung Großheppach auf.

Die Ausschankgenehmigung gilt jeweils bis 24 Uhr. Der Weinkeller Schäfergässle aus Großheppach und die Weinstube Anker aus Schnait haben sich neben Flammkuchen, Pfifferlingen und Spinatknödeln auch Pulled Pork und Spanferkel-Rollbraten überlegt. Auch sechs verschiedene Sorten Stiel-Eis wird es geben.

Weingüter und Gastronomen vereint: Vielfalt bei „Genuss am Fluss“

Einziges Problem des Veranstaltungsorts ist, dass es am Rand von Großheppach nur eine überschaubare Zahl von Parkplätzen gibt. Die Wengerter und Gastronomen empfehlen deshalb die Anfahrt mit dem Fahrrad oder mit der S-Bahn. Tatsächlich liegt die Haltestelle Beutelsbach nur etwa einen Kilometer entfernt, wer einen strammen Schritt einschlägt, dürfte in etwas mehr als zehn Minuten an den Mühlwiesen sein. Auch an der Prinz-Eugen-Halle gibt es Parkplätze – von hier aus sind es zu „Genuss am Fluss“ etwa zehn Minuten Fußweg.