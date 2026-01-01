Weinstadt Mit 71 Jahren im Tiny House – „Nicht immer einfach, aber perfekt für mich!“
Seit drei Jahren lebt Pénélope Perivolaris gerne in einem Tiny House in Weinstadt. Doch eignet sich dieses Wohnen auf kleinem Raum wirklich für Senioren?
Heimkommen heißt für Pénélope Perivolaris: rauf aufs Sofa, ein Buch in die Hand und rausgucken. Dann sitzt die 71-Jährige mit kurzem Haarschnitt zufrieden in ihrem Tiny House in Weinstadt-Endersbach – 28 Quadratmeter nur für sich. „Nicht immer einfach, aber perfekt für mich!“, sagt sie.