Eine Woche nach der Eröffnung wird das neue Sportbad „Das W“ in Weinstadt bereits für ein sportlich überregional bedeutsames Event genutzt.
23.09.2025 - 18:00 Uhr
Zur Eröffnung am vergangenen Wochenende sprang, zur Gaudi der Besucherinnen und Besucher, auch der Oberbürgermeister in der Badehose ins 28-Grad warme Sportbecken. Gut eine Woche später dürfen nach Michael Scharmann nun auch die echten Vollprofis ran: Am Sonntag, 28. September, findet der erste Weinstadt-Triathlon statt. Was das bedeutet, bringt es die Rathaus-Pressestelle auf den kurzen Nenner: „Weinstadt im Sportfieber“.