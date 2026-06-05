Weinstadt startet Aktionswoche Von Klapprad bis Genuss – So belebt sich Beutelsbach neu
„Ladies Night“ und Klapprad-Nostalgie: Die Stadt Weinstadt startet am Montag eine besondere Werbewoche. Der Höhepunkt steht unter dem Motto „Alles Rot-Weiß!“.
„Ladies Night“ und Klapprad-Nostalgie: Die Stadt Weinstadt startet am Montag eine besondere Werbewoche. Der Höhepunkt steht unter dem Motto „Alles Rot-Weiß!“.
Wie lässt sich ein Stadtteil und speziell dessen Ortsmitte auch überregional erlebbarer und bekannter machen? In Weinstadt starten Fachgeschäfte, Gastronomie und die Stadtverwaltung am Montag, 8. Juni, die knapp einwöchige Aktion „Ab in die Mitte Beutelsbach!“: Gemeinsam mit den Fachgeschäften und der Gastronomie lädt die Stadt Weinstadt dazu ein, die Ortsmitte zu besuchen und zu erleben.