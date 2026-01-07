Eine seit Sonntagabend vermisste 61-Jährige aus Weinstadt ist am Mittwochvormittag gefunden worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Jürgen Veit 07.01.2026 - 13:53 Uhr

Die Suche nach einer vermissten Frau aus Weinstadt-Schnait (Rems-Murr-Kreis) hat ein glückliches Ende genommen. Wie die Polizei mitteilt, ist die 61-Jährige am Mittwochvormittag in einem Reitstall aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort wird sie laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen stationär behandelt. Über den gesundheitlichen Zustand der Frau könne er keine Auskunft geben.