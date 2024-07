30 000 Follower schauen sich an, was Filiz Göcer kocht

Filiz Göcer zeigt auf Instagram vor laufender Kamera, wie sie türkische Gerichte, aber auch schwäbischen Kartoffelsalat zubereitet. Wenn Zeit übrig ist, versucht sich die Hobby-Influencerin als Autorin. Nun ist ihr erstes Kinderbuch erschienen.

Simone Käser 24.07.2024 - 17:01 Uhr

Es gibt Momente im Leben, in denen alles zu viel wird. Momente, in denen etwas Traumatisches passiert und man sich zurückziehen und sammeln will. Der schwere Unfall ihres kleinen Sohnes war so ein Moment für Filiz Göcer. Sie stand unter Schock, musste aber weiter funktionieren. Am liebsten hätte sie sich eine Weile verkrochen, aber ihre beiden Söhne brauchten sie. Der Tipp, doch einfach das Kochen stärker auszubauen und sich dabei ein wenig zu entspannen, kam da gerade richtig. „Ich habe wahnsinnig gerne gekocht, habe Rezepte ausprobiert und alles schön hergerichtet. Warum also nicht einen Schritt weitergehen und dabei eine Kamera laufen lassen und die Rezepte filmen und öffentlich teilen“, sagt Filiz Göcer.