Weinstube Zaiß in Stuttgart: Das Überleben von Traditionslokalen hängt oft von einer Investition ab

Wenn Margret Zaiß am Ratsstüble in Stuttgart-Bad Cannstatt vorbei läuft, tut es ihr jedes Mal leid. „Es ist doch schade, wenn ein Lokal geschlossen ist“, sagt die 76-Jährige. Dabei war ihre eigene Weinstube ebenfalls fast drei Jahre lang außer Betrieb. Dass es in der Institution nun doch weiter geht, liegt an zwei glücklichen Umständen: Erstens hat sie einen Pächter gefunden, der in ihr Konzept passt, und zweitens waren sie beide bereit, richtig viel Geld hinein zu stecken. „Es gibt nichts Traurigeres, als eine Wirtschaft, die zu ist“, findet auch Holger Waiblinger, der die Weinstube Zaiß am 7. Januar wieder eröffnet hat. Die Fälle, in denen eine solche Geschichte nicht gut auszugehen scheint, häufen sich: Neben dem Ratsstüble sind nicht nur in Bad Cannstatt, sondern auch in anderen Stadtteilen traditionelle Gaststätten am Verschwinden.