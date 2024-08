An diesem Freitag beginnen die Winnender Weintage. Vier Tage dreht sich alles um gehaltvolle Tropfen lokaler Weingüter. Auf dem Programm steht auch eine Weinprobe an ungewöhnlichem Ort.

Wenn an diesem Freitag, 23. August, um 18.30 Uhr der Winnender Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth auf der Altane des Alten Rathauses mit dem Winnender Mädle Mahela Hübner sowie der Württembergischen Weinkönigin Larissa Salcher das Glas erhebt, ist das der Start der viertägigen Winnender Weintage. Dabei präsentieren die lokalen Weingüter Häußer, Luckert, Siegloch und Ungar edle Tropfen an ihren Ständen rund um den Marktplatz. Kulinarisch gibt es eine Änderung zu den Vorjahren: mit dabei sind erstmalig die Metzgerei Häfele und Andys Crêpes.

Schlager, Dixieland und Volkslieder

Für die musikalische Umrahmung sind am Freitag von 19 Uhr an die Goissroiner zuständig, am Samstag Paulo Simoes mit seiner Gitarre. Sonntags ab 16 Uhr spielen die D´Klammhoga Volkslieder, deutsche Schlager und Evergreens, bevor am Montag von 19 Uhr an das „Dixieland Quartett“ auftritt.

Lesen Sie auch

Am Samstag, 24. August, von 17 Uhr an, gibt es in der Stadtkirche eine Weinprobe, bei der vier Weine der teilnehmenden Weingüter ausgeschenkt werden. Die Veranstaltung moderieren die württembergische Weinkönigin 2023 Carolin Golter und Roland Dörr, der Vorsitzende des Stiftungsrates Stadtkirche. Sie erzählen Wissenswertes über die Weinsorten und Anbaugebiete. Karten zu 15 Euro sind bei Ulli’s Confiserie in der Marktstraße im Vorverkauf erhältlich. Der Sonntag beginnt mit einem Jazzfrühschoppen um 11.30 Uhr und Musik der Retro Jazz Band. Von 14 bis 16 Uhr gibt es ein Bastelangebot für Kinder ab sechs Jahren.

Wer wird zum Weintagswein gekürt?

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Wein- und Kulturverein eine Blindverkostung, um den Weintagswein zu küren. Alle Teilnehmenden erhalten von jedem Weingut eine Weinprobe und kreuzen dann auf ihrer Probierkarte ihren Favoriten an. Die Blindverkostung ist am Vereinsstand am Freitag von 19 bis 23 Uhr, am Samstag von 16 bis 23 Uhr, am Sonntag von 11 bis 21 Uhr und am Montag von 17 bis 19.30 Uhr möglich. Alle vier Proben kosten zusammen zehn Euro.

Am Samstag und Sonntag ist der Nahverkehr in Winnenden kostenlos.