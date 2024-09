Welcher Wein spricht anspruchsvolle Connaisseure an, wo gibt’s den perfekten Starter im Glas, und welcher Wirt schenkt echte Raritäten aus? Stuttgarter Wein-Sommelier Philipp Berg hat sich durchs Weindorf getestet.

Petra Xayaphoum 04.09.2024 - 11:15 Uhr

Philipp Berg hat schon in zahlreichen Sternerestaurants der Stadt Weinkarten geschrieben, Weinbegleitungen abgestimmt und Weinverkostungen durchgeführt. Der Sommelier kennt die bestsortierten Weinkeller Stuttgarts und darüber hinaus wie seine Westentasche. Wir begleiten ihn bei einem Testspaziergang übers Weindorf. Welcher Wein ist ein heißer Tipp für die Weinpuristen? Was bestellt man am besten mit einer heterogenen Freundesgruppe, damit es jedem schmeckt? Und in welcher Laube wird man fündig bei der Suche nach etwas ganz Ausgefallenem im Glas?