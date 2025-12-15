70 000 Euro Schaden und kein Führerschein mehr: Eine 86-Jährige bekommt hinterm Steuer gesundheitliche Probleme, streift mehrere Wagen und stößt zudem mit zwei Autos zusammen.
15.12.2025 - 16:12 Uhr
Eine 86-Jährige ist gleich für zwei Unfälle verantwortlich – vermutlich, weil sie gesundheitlich nicht mehr in der Lage war, ihren Ford sicher zu fahren. Das berichtet die Polizei. Folgendes ist passiert: Die Seniorin war am Sonntagabend in Weissach in der Bahnhofstraße und auf der Kreisstraße zwischen Weissach und Flacht unterwegs und dabei gleich in zwei Unfälle verwickelt.