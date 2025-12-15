70 000 Euro Schaden und kein Führerschein mehr: Eine 86-Jährige bekommt hinterm Steuer gesundheitliche Probleme, streift mehrere Wagen und stößt zudem mit zwei Autos zusammen.

Eine 86-Jährige ist gleich für zwei Unfälle verantwortlich – vermutlich, weil sie gesundheitlich nicht mehr in der Lage war, ihren Ford sicher zu fahren. Das berichtet die Polizei. Folgendes ist passiert: Die Seniorin war am Sonntagabend in Weissach in der Bahnhofstraße und auf der Kreisstraße zwischen Weissach und Flacht unterwegs und dabei gleich in zwei Unfälle verwickelt.

Mehrere Anrufe gehen bei der Polizei ein Nahezu zeitgleich gingen gegen 19.40 Uhr Anrufe bei der Polizei ein, da es auf der K 1018 zu einem Zusammenstoß und in der Bahnhofstraße in Weissach zu einer Unfallflucht gekommen war. Nachdem die Polizei beide Örtlichkeiten erreicht hatte, bestand bald die Vermutung, dass es zwischen den Unfällen einen Zusammenhang geben dürfte.

Die derzeitigen polizeilichen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Seniorin aufgrund gesundheitlicher Probleme zunächst in der Bahnhofstraße von der Fahrbahn abkam und drei am Straßenrand geparkte Autos touchierte. Ein Audi, ein Mercedes und ein Mini wurden o beschädigt. Ohne anzuhalten soll die Frau dann weiter in Richtung Flacht gefahren sein, wo sie auf die Gegenspur abkam und dort mit einem Fiat, in dem ein 77 Jahre alter Fahrer und zwei 66- und 25-jährige Mitfahrerinnen saßen, sowie einem 20 Jahre alten Audifahrer zusammenprallte.

Die 86 Jahre alte Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford, der Fiat und der Audi des 20-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein der Seniorin wurde beschlagnahmt. Der entstandene Schaden wurde auf insgesamt etwa 70 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten war die K 1018 bis etwa 21.50 Uhr voll gesperrt.