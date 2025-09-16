Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Weissach im Tal endete ein Fahrmanöver mit hohem Schaden: Ein 90-Jähriger fuhr rückwärts – plötzlich geriet alles außer Kontrolle.

Sascha Sauer 16.09.2025 - 17:17 Uhr

Am Montag gegen 11.20 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) zu einem ungewöhnlichen Unfall. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 90-jähriger BMW-Fahrer das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt. Sein Wagen setzte daraufhin ruckartig zurück und prallte gegen eine Straßenlaterne.