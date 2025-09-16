Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Weissach im Tal endete ein Fahrmanöver mit hohem Schaden: Ein 90-Jähriger fuhr rückwärts – plötzlich geriet alles außer Kontrolle.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

Am Montag gegen 11.20 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) zu einem ungewöhnlichen Unfall. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 90-jähriger BMW-Fahrer das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt. Sein Wagen setzte daraufhin ruckartig zurück und prallte gegen eine Straßenlaterne.

 

Die Laterne kippte um und fiel auf einen geparkten Ford. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro, der Schaden an der Laterne wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt – der Schreck für Beteiligte und Zeugen war dennoch groß.