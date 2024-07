Ein 21-Jähriger wird in einer Gaststätte aggressiv: Er beschädigt ein Auto, beleidigt mehrere Personen und bespuckt einen 29-Jährigen. Auch als die Polizei dazukommt, hört er nicht auf.

15.07.2024 - 13:05 Uhr

Ein aggressiver Betrunkener hat am frühen Samstagmorgn in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) mehrere Personen beleidigt und versucht, einen Polizisten zu schlagen. Gegen 1.30 Uhr wurde der 21-jährige Besucher einer Gaststätte in der Friedensstraße wegen seiner Alkoholisierung zunehmend aggressiv, wie die Polizei mitteilte. Deshalb habe ihn der Besitzer der Einrichtung der Gaststätte verwiesen.