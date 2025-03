Katja Diehl ist Bestseller-Autorin und Verkehrswende-Aktivistin. Ihr Auftritt in Weissach im Tal ist Teil des Jubiläumsprogramms, welches im dortigen Bildungszentrum läuft.

Annette Clauß 07.03.2025 - 11:22 Uhr

Mit einer Hitparaden-Disco, einer Lesung der Mobilitätsexpertin und Podcasterin Katja Diehl aus Hamburg sowie weiteren Aktionen feiert das Bildungszentrum (Bize) Weissacher Tal am Freitag, 14., und Samstag, 15. März, sowie am 17. März seinen 50. Geburtstag. Zusammen mit dem Förderverein Bildungszentrum Weissacher Tal organisiert der Verein Weissach Klimaschutz konkret einen abwechslungsreichen Abend in der Sitzmulde und der Schulmensa.