Ein 24-Jähriger ist zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er im Januar seinen Freund in Weissach im Tal erschlagen hat.
Für einen Totschlag im wortwörtlichen Sinne hat eine Schwurgerichtskammer des Landgerichts Stuttgart einen 24-Jährigen aus Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte im Januar dieses Jahres so massiv mit einer Klimmzugstange auf seinen Freund aus Kindertagen eingeschlagen hatte, dass dieser an inneren Blutungen starb. Mit dem Urteil ging das Gericht sogar noch über die Forderung der Staatsanwaltschaft von elf Jahren Haft hinaus. Die Verteidigung hatte auf eine Strafe von sechseinhalb Jahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge plädiert.