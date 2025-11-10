Für viele Alteingesessene ist der Kirbemontag der wichtigste Tag des Jahres. Besonders der Kirbemarkt dünnt aber immer mehr aus. In diesem Jahr war in Weissach kaum was los – warum?
10.11.2025 - 10:59 Uhr
Das lange Kirbewochenende hat in Weissach schon lange Tradition: Am Wochenende wird das Tanzbein geschwungen, und am Kirbemontag, quasi Nationalfeiertag in der Gemeinde am Strudelbach, ziehen Jung und Alt durch die Kneipen, Keller und Vereinsheime des Dorfs, während auf dem Kirbemarkt die Händler ihre Waren anpreisen. Nur: Brechenvoll ist es am Kirbemontag schon eine Weile nicht mehr.