Kurz und magisch: Eine totale Mondfinsternis tauchte das Firmament über dem Weissacher Tal in rötliches Licht. Die Bilder in unserer Galerie zeigen das Himmelsereignis.
08.09.2025 - 12:32 Uhr
Ein bisschen ließ er auf sich warten. Doch dann, gegen 20.50 Uhr, schob sich der Mond endlich hinter einer Wolkenbank hervor – blassrot, fast geisterhaft, mit einer zarten, hellroten Sichel am Rand. Über dem Weissacher Tal zeigte sich am Sonntagabend ein Naturspektakel, das so nur alle paar Jahre zu bestaunen ist: eine totale Mondfinsternis.