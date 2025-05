Damit zu den Bundesligaspielen der Flachter Volleyballerinnen künftig mehr Besucher kommen können, soll die Halle für knapp 800 000 Euro aufgerüstet werden. Ein anderer Verein sieht deshalb seinen eigenen Sportbetrieb in Gefahr.

Sophia Herzog 12.05.2025 - 12:57 Uhr

Die Binder Blaubären des TSV Flacht haben in den vergangenen Jahren einen rasanten Aufstieg hingelegt – von der Bezirksliga ging es per Wildcard in die zweite Liga Pro, ab der kommenden Saison beweisen sich die Volleyballerinnen in der ersten Bundesliga. Dass die Heckengäusporthalle II in Weissach auch weiterhin „Bärenhöhle“ bleibt, hatten die Verantwortlichen erst jüngst deutlich gemacht. Im Schnitt hat die Mannschaft in dieser Saison rund 400 Zuschauer pro Spiel in die Halle gelockt.