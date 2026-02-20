Wegen seiner schizo-affektiven Psychose mit manischen Phasen und schädlichen Cannabis-Konsums muss ein 45-jähriger Mann aus Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) für längere Zeit in einem psychiatrischen Krankenhaus behandelt werden. Zu diesem Urteil ist die 17. Große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart nach einem sechswöchigen Prozess gekommen. „Ohne eine Behandlung besteht die Gefahr, dass Sie ihre Medikamente nicht mehr einnehmen und in einer manischen Phase wieder Menschen zu zufälligen Opfern machen“, begründete die Vorsitzende Richterin Jasmin Neher-Klein die Entscheidung der Kammer.