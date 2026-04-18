Weiße Flecken im Kreis Böblingen Wo es beim Mobilfunk hakt
Um Mobilfunklücken im Kreis Böblingen zu schließen, fehlt es nur an: Strom. Die Betreiber schieben sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu, meint unser Redakteur Jan-Philipp Schlecht.
Um Mobilfunklücken im Kreis Böblingen zu schließen, fehlt es nur an: Strom. Die Betreiber schieben sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu, meint unser Redakteur Jan-Philipp Schlecht.
Satte 98 Prozent Mobilfunkabdeckung im Kreis Böblingen – das klingt nach einer Erfolgsmeldung. Doch wer täglich auf der B 464 oder der A 81 unterwegs ist oder etwa auf der Böblinger Diezenhalde wohnt, weiß: Die Realität sieht anders aus. Abgebrochene Telefonate, stockende Videokonferenzen, keine Internetverbindung – Funklöcher sind im wirtschaftsstarken Landkreis Böblingen noch immer ein Problem. Klar: Jede gestörte Verbindung kann immer auch individuelle Gründe haben. Doch dass es Häufungen gibt, belegte das Landratsamt mit Messfahrten.