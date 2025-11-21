Es gibt neue Zahlen zur Mobilfunkversorgung in Deutschland. Sie zeigen, dass vieles sich verbessert hat – aber auch, dass es noch viele Orte gibt, wo es hakt.
21.11.2025 - 17:17 Uhr
Auf den ersten Blick sieht sie gar nicht schlecht aus. Überwiegend rot ist die Deutschlandkarte der Bundesnetzagentur, die zeigt, wie es um das mobile Internet hierzulande steht. Rot, das heißt: 5G, der derzeit modernste Mobilfunkstandard. Ein paar blaue Tupfer erkennt man dazwischen auch. Sie stehen für Gebiete, in denen es nur die veralteten 4G-, teils sogar noch 2G-Netze gibt. Aber dass es auch weiße Flecken gibt, also Gegenden, die ganz ohne Mobilfunkversorgung sind, sieht man erst, wenn man die Karte vergrößert.