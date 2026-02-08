Weißes Haus Der Konkurrenzkampf der Kronprinzen
US-Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio positionieren sich für die Präsidentschaftswahlen 2028. Nach Vance 2025 kommt nun Rubio zur Sicherheitskonferenz.
US-Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio positionieren sich für die Präsidentschaftswahlen 2028. Nach Vance 2025 kommt nun Rubio zur Sicherheitskonferenz.
Das KI-generierte Bild zeigt zwei kleine Männer in dunklen Anzügen, die mit entschlossener Mine hinter Donald Trump stehen, der wie ein Feldherr das Sternenbanner auf Grönland errichtet. Links der vollbärtige JD Vance, rechts daneben der bubenhafte Marco Rubio. Beide reichen dem Präsidenten gerade einmal bis zur Schulter. Das vom Weißen Haus im Januar auf Facebook gepostete Meme sollte die Gebietsansprüche in der Arktis untermauern. Nebenbei führt die Montage Vance und Rubio als Kronprinzen ein. Die Botschaft: Trumps Vizepräsident und Außenminister stehen nicht nur hinter ihm, sondern werden seine „America First“-Politik in Zukunft auch fortsetzen.