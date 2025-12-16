Selten hat jemand aus dem inneren Kreis um den US-Präsidenten einen so tiefen Einblick gegeben wie jetzt Stabschefin Susie Wiles. Ob ihre durchaus harten Urteile Donald Trump gefallen?
16.12.2025 - 15:51 Uhr
Washington - Die Stabschefin des Weißen Hauses, Susie Wiles, hat in Interviews mit dem Magazin "Vanity Fair" überraschend unverblümt und auch harsch über ihren Chef US-Präsident Donald Trump geurteilt. Dieser habe die "Persönlichkeit eines Alkoholikers", sagte Wiles. Das Magazin zitiert an dieser Stelle nicht den kompletten Satz aus dem Gespräch, sondern nur dieses Fragment. Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.