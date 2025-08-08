US-Präsident Trump hat mit im Weißen Haus präsentierten Grafiken seinen Vorwurf zu untermauern versucht, das Amt für Arbeitsmarktstatistik habe mit frisierten Daten operiert.
08.08.2025 - 12:44 Uhr
US-Präsident Donald Trump hat mit im Weißen Haus präsentierten Grafiken seine Anschuldigung zu untermauern versucht, das Amt für Arbeitsmarktstatistik (BLS) habe mit frisierten Daten operiert. Der Ökonom Stephen Moore sagte am Donnerstag bei dem Termin mit Trump zu einem den versammelten Journalisten gezeigten Diagramm, daraus gehe hervor, dass das BLS die Schaffung von Arbeitsplätzen in den letzten zwei Jahren der Regierung von Trumps Vorgänger Joe Biden "um 1,5 Millionen überschätzt hat".