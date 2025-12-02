Nun ist es offiziell: US-Präsident Donald Trump nimmt an der Auslosung zur Fußball-WM teil. Welche Rolle spielt er bei der Show im Kennedy Center?
02.12.2025 - 08:12 Uhr
US-Präsident Donald Trump wird an der Gruppenauslosung zur Fußball-Weltmeisterschaft an diesem Freitag in Washington teilnehmen. Das gab Regierungssprecherin Karoline Leavitt im Weißen Haus bekannt. „Am Freitag wird Präsident Trump an der Auslosung zur Endrunde der Weltmeisterschaft im Kennedy Center teilnehmen“, sagte die Sprecherin vor Journalisten.