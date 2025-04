Stellenabbau bei Power Tools Bosch schließt Produktion in Leinfelden – und strebt nach Ungarn

Die Elektrowerkzeug-Sparte von Bosch will die Kosten senken und schließt nach 2026 die Produktion am Stammsitz in Leinfelden-Echterdingen sowie in Sachsen. Wie viele Jobs verlagert werden sollen.