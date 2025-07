Ein Stromausfall legt Teile Tschechiens und der Millionenmetropole Prag lahm. Sabotage ist vermutlich nicht der Grund.

red/dpa 04.07.2025 - 16:08 Uhr

Der großflächige Stromausfall in Tschechien ist behoben worden. Er hatte zuvor am Freitag weite Teile des Landes und der Hauptstadt Prag lahmgelegt. Straßenbahnen und U-Bahnen fuhren zeitweise nicht, Menschen steckten in Aufzügen fest.