Die Agentur für Arbeit und die Bildungsinitiative Deutschland arbeiten in einer zunehmend digitalen Welt zusammen, um die Zukunft zu gestalten. Die Weiterbildungen richten sich an Arbeitsuchende aber auch an Unternehmen und deren Mitarbeitende.

SWMN 16.05.2025 - 00:00 Uhr

Die Agentur für Arbeit spielt eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in einer zunehmend digitalisierten Welt. Sie unterstützt nicht nur Arbeitssuchende dabei, den Anschluss an den Arbeitsmarkt zu finden, sondern setzt auch maßgeblich auf die Förderung von Weiterbildungsmöglichkeiten. Besonders hervorzuheben ist ihr Engagement für die Integration neuer Technologien und die Förderung von Qualifikationen, die den Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht werden.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Bildungsträgern wie der Bildungsinitiative Deutschland GmbH (BID) wird ein neuer Impuls gesetzt, der Unternehmen und Mitarbeiter gleichermaßen zukunftsfähig macht. Indem die Agentur für Arbeit Weiterbildungsmöglichkeiten fördert, unterstützt sie nicht nur den Einzelnen, sondern trägt auch maßgeblich dazu bei, dass Deutschland als Wirtschaftsstandort weiterhin an der Spitze bleibt – gut vorbereitet auf die Herausforderungen der digitalen Transformation.

Vom Schicksalsschlag zur Bildungsvision: Hogrefes Weg zur Initiative

Der Tod seiner Mutter markierte für Kasper Hogrefe nicht nur einen biografischen Einschnitt, sondern auch einen Wendepunkt im beruflichen Denken. Der einstige Agenturleiter mit über 20 internationalen Mitarbeitenden und fast einer Million Euro Jahresumsatz verlagerte seinen Fokus: Weg vom reinen Marketing, hin zu einem Projekt mit gesellschaftlichem Mehrwert. Die Bildungsinitiative Deutschland GmbH war geboren – mit dem Anspruch, digitale Weiterbildung nicht nur zugänglich, sondern auch wirksam zu machen.

Weiterbildungen: Staatlich gefördert, wirtschaftlich gedacht

Die Bildungsinitiative Deutschland verbindet moderne Lernformate mit echter Praxistauglichkeit. Alle Programme sind bis zu 100 Prozent staatlich förderbar – inklusive Lohnkostenzuschüssen für Unternehmen. Dabei geht es nicht nur um reine Wissensvermittlung, sondern um anwendbare Kompetenzen, die den Arbeitsalltag sofort bereichern. Die Initiative richtet sich damit sowohl an arbeitssuchende Personen als auch an Unternehmen, die in Zeiten digitaler Transformation ihre Teams zukunftsfähig aufstellen wollen.

KI als praktisches Werkzeug

Hogrefe sieht Künstliche Intelligenz nicht als Bedrohung, sondern als Unterstützung: „Künstliche Intelligenz ist eine Bedrohung für jene, die sich nicht mit ihr beschäftigen – und zugleich eine enorme Chance und ein mächtiges Werkzeug für alle, die sich aktiv mit ihr auseinandersetzen.“ sagt Hogrefe. In den Kursen wird gezeigt, wie KI im Alltag integriert werden kann – von Automatisierungen im Büro bis hin zu intelligenten Workflows im Projektmanagement. Im Fokus stehen Themen wie künstliche Intelligenz, Prozessoptimierung, digitale Kommunikation oder datenbasierte Entscheidungsprozesse. Dabei kommen Tools wie ChatGPT, Zapier oder Sora zum Einsatz – nicht als Schlagworte, sondern als Teil des praktischen Unterrichts.

Vom Unternehmer zum Bildungsbotschafter

Ob als Pfadfinderleiter, Vorstand des Handels- und Gewerbevereins Stuttgarts oder Mitgründer eines Unternehmernetzwerks mit über 2000 Mitgliedern – Hogrefes Engagement zieht sich durch alle Lebensbereiche. Heute steht seine Bildungsinitiative für mehr als nur Kurse. Sie steht für einen gesellschaftlichen Wandel: für bessere Chancen, wirtschaftliche Stabilität und eine Arbeitswelt, die auf Mitgestaltung statt Angst setzt. Bildung soll nicht nur fachlich weiterbringen, sondern auch stärken, vernetzen und befähigen.

Zukunft ist Teamwork

Die Bildungsinitiative Deutschland GmbH baut dabei auf ein starkes Netzwerk: „Zukunft ist Teamwork“, betont Hogrefe. Deshalb freut er sich über die enge Zusammenarbeit mit Partnern wie der Gründerbank Stuttgart, dem Handels- und Gewerbeverein Stuttgart, der Agentur für Arbeit, der IHK Stuttgart und vielen weiteren engagierten Mitstreitern. Ein besonderes Beispiel für generationenübergreifende Zusammenarbeit ist Armin Geibel, Gründer der renommierten Stauffen Akademie. Mit seinen 86 Jahren bringt er jahrzehntelange Erfahrung in moderne Weiterbildungsformate ein und unterstützt aktiv die Entwicklung hochwertiger Bildungsangebote. Hier trifft moderne Technologie auf Erfahrung und starke Partnerschaften – ein Fundament für nachhaltige Veränderung.

Positionierung zwischen Fachkräftemangel und Digitalisierung

Der Arbeitsmarkt verändert sich rasant – und mit ihm die Anforderungen an Beschäftigte. Die Bildungsinitiative Deutschland GmbH reagiert darauf mit einem klaren Fokus: Weiterbildung soll nicht nur Defizite ausgleichen, sondern Kompetenzen stärken, die mittel- und langfristig gefragt sind. Besonders im Bereich datenbasierter Prozesse und digitaler Kommunikation entsteht ein wachsender Bedarf, dem klassische Bildungsangebote oft hinterherhinken. Die Bildungsinitiative verbindet unternehmerisches Denken mit gesellschaftlicher Verantwortung. Sie reagiert nicht nur auf einen strukturellen Wandel, sondern gestaltet ihn aktiv mit – durch ein Weiterbildungsmodell, das fördert, befähigt und bewegt.

Weitere Informationen zur Bildungsinitiative und möglichen Weiterbildungen finden Interessierte auf der Webseite der Bildungsinitiative Deutschland GmbH.