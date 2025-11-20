Trotz des großen Erfolges in diesem Jahr soll der Pferdemarkt 2026 ausfallen – die Kosten sind zu hoch. Ein anderes beliebtes Event findet aber statt.

Ein Stück weit hatte es sich schon im Sommer abgezeichnet, jetzt schafft der Veranstalter Fakten. Im Jahr 2026 soll es in Ludwigsburg keinen Pferdemarkt geben. Das teilte der städtische Eigenbetrieb Tourismus und Events Ludwigsburg (Telb) am Donnerstagmorgen mit. Als Grund nennen die Verantwortlichen den Sparkurs der Stadtverwaltung.

Die Stadt setzt damit ihr Wechselmodell um, das schon seit Längerem angekündigt war: Statt des Pferdemarkts findet 2026 die Venezianische Messe wieder statt. Im Jahr 2027 soll es dann genau andersrum sein. Die endgültige Entscheidung falle mit der Freigabe des Wirtschaftsplans von Telb durch den Gemeinderat im Dezember, heißt es in der Mitteilung.

Teures Sicherheitskonzept

„Mir blutet das Herz, wenn ich das ausspreche, aber wir müssen darüber sprechen“, hatte Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht bereits im Frühjahr gesagt. Das war kurz nach dem Pferdemarkt 2025, der ein großer Erfolg war – aber wegen eines neuen Sicherheitskonzepts auch deutlich mehr gekostet hatte als in den Vorjahren. Mobile Poller sowie das dafür nötige Sicherheitspersonal schlugen mit einem mittleren fünfstelligen Betrag zu Buche.

So müssen sich die Ludwigsburger 2026 mit der Venezianischen Messe begnügen. Sie soll vom 4. bis 6. September stattfinden, wie in den Vorjahren soll es für die Veranstaltung auf dem Marktplatz freien Eintritt geben. „Die ersten Sondierungen mit Blick auf Künstler und Programm haben bereits begonnen“, sagt Telb-Geschäftsführer Mario Kreh.