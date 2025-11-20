Trotz des großen Erfolges in diesem Jahr soll der Pferdemarkt 2026 ausfallen – die Kosten sind zu hoch. Ein anderes beliebtes Event findet aber statt.
20.11.2025 - 11:46 Uhr
Ein Stück weit hatte es sich schon im Sommer abgezeichnet, jetzt schafft der Veranstalter Fakten. Im Jahr 2026 soll es in Ludwigsburg keinen Pferdemarkt geben. Das teilte der städtische Eigenbetrieb Tourismus und Events Ludwigsburg (Telb) am Donnerstagmorgen mit. Als Grund nennen die Verantwortlichen den Sparkurs der Stadtverwaltung.