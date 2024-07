Wieder muss ein Chef gehen, immer noch fehlen Lehrkräfte – doch die DRK-Spitze will von einer Krise an der Landesschule nichts wissen. Sie spricht von einer „Neuausrichtung der Führungsstruktur“.

Andreas Müller 08.07.2024 - 14:21 Uhr

Die Landesschule des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) kommt nicht zur Ruhe. Turbulenzen in der Führung und fehlendes Lehrpersonal machen der zentralen Ausbildungsstätte für Notfallsanitäterinnen und -sanitäter in Baden-Württemberg weiter zu schaffen. Nach dem Abgang des Gesamtschulleiters im vorigen Herbst und einem längeren Ausfall des Geschäftsführers rumort es aktuell am Schulstandort Pfalzgrafenweiler (Kreis Freudenstadt), dem Hauptsitz der Schule mit insgesamt elf Standorten im Südwesten.