Ute Jenschur 12.07.2024 - 18:01 Uhr

Das Interesse ist groß an der Vorstellung der Innenstadtstrategie für Leonbergs Kernstadt. Sie basiert auf den Ergebnissen zahlreicher Umfragen und Workshops, die seit Januar 2022 den Bürgern von der Stadtverwaltung angeboten wurden um herauszufinden, wie sich Leonbergs Kernstadt mittelfristig weiterentwickeln kann. Doch wer eine vorgefertigte, ausgearbeitete Strategie erwartet hatte, der wird positiv überrascht. Denn in einem interaktiven Format werden die zahlreich anwesenden Einwohner mit einbezogen. „Ihr Feedback ist jetzt gefragt, gestalten Sie die Zukunft von Leonbergs Innenstadt mit“, sagt Baubürgermeister Klaus Brenner bei der Einführung in die Veranstaltung. Und das Angebot wird fleißig genutzt. Jeder kann per Fragebogen seine Meinung zu den in der Strategie aufgeführten Ideen einbringen und selbst die Maßnahmen priorisieren.