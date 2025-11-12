EDEKA und AB InBev streiten über Preise. Welche Biersorten hinter dem Preiskrach mit AB InBev stecken im Überblick.

Matthias Kemter 12.11.2025 - 09:39 Uhr

Deutschlands größter Lebensmittelhändler EDEKA und der internationale Brauereikonzern AB InBev streiten seit Monaten über Lieferkonditionen. Dabei soll es insbesondere um Preiserhöhungen von bis zu 20 Cent pro Flasche gehen, die EDEKA als nicht gerechtfertigt ablehnt. Die Folge: Mehr als 80 Produkte von AB InBev wurden aus dem Sortiment genommen oder in geringerer Stückzahl bestellt. Diese Entwicklung betrifft eine Vielzahl prominenter Biermarken, die bisher fester Bestandteil der EDEKA-Regale waren.