Gestrandet, losgekommen, wieder gestrandet – und das mehrfach. Wie geht es weiter im Drama um den Buckelwal in der Ostsee? In der Nacht liegt das Tier ruhig. Was Fachleute raten.
21.04.2026 - 02:59 Uhr
Wismar - Das Drama um den gestrandeten Buckelwal in der Ostsee nimmt kein Ende. Die Helfer hoffen, dass das tonnenschwere Tier nach einer nächtlichen Erholungspause erneut losschwimmt und den Weg aus der Kirchsee, einer flachen Bucht der Insel Poel nördlich von Wismar, findet. In der Nacht näherte sich Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) gemeinsam mit Experten der Landesfischereiaufsicht dem Tier bis auf etwa 500 Meter. "Der Wal liegt ruhig", sagte der Minister der Deutschen Presse-Agentur danach.