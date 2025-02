Am 23. Februar findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. Wir geben einen Überblick über mögliche Koalitionen nach der Wahl.

Nach der Bundestagswahl am 23. Februar wird es zu Koalitionsverhandlungen kommen. Zwischen welchen Parteien, ist aber noch offen. Laut aktuellen Umfragen gilt ist aber als sehr wahrscheinlich, dass sich CDU-Chef Friedrich Merz als Vorsitzender der stärksten Fraktion aussuchen kann, mit wem er in diese Verhandlungen gehen möchte.

Der Sauerländer möchte die Regierungsbildung im Falle eines Wahlsieges bis Ostern abschließen, sagte er im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wie könnte die Regierungsbildung aussehen? Wir blicken auf fünf mögliche Szenarien:

Szenario 1: Linke erreichen den Bundestag, FDP und BSW nicht

Nimmt man die Durchschnittswerte aus den verfügbaren, aktuellen Umfragewerten, so ergeben sich folgende Werte:

CDU/CSU: 30 Prozent

AfD: 21 Prozent

SPD: 15 Prozent

Grüne: 14 Prozent

Linke: 5 Prozent

BSW: 4 Prozent

FDP: 4 Prozent

Für eine absolute Mehrheit werden 316 Sitze im Bundestag benötigt. Diese würden eine Große Koalition und eine Schwarz-Grüne Koalition nach aktuellem Stand knapp erreichen. Sollte es nicht für eine schwarz-grüne oder schwarz-rote Mehrheit reichen, dann ist eine Kenia-Koalition (Union, SPD, Grüne) denkbar. Eine Koalition mit der AfD hat die CDU/CSU bereits ausgeschlossen – aber auch das wäre nach den aktuellen Umfragen theoretisch möglich.

Identisch wäre das Szenario, wenn das BSW in den Bundestag kommen und FDP und Linke nicht, da die CDU voraussichtlich weder mit BSW noch mit Linken koalieren wird.

Szenario 2: FDP im Bundestag, Linke und BSW nicht

Ziehen die Liberalen als einzige dieser drei Parteien in den Bundestag – BSW und Linke also nicht – dann könnte es theoretisch zu einer Deutschland- (Union, SPD, FDP) oder zu einer Jamaika-Koalition (Union, Grüne, FDP) kommen. Bei den aktuellen Umfragewerten der anderen Parteien würde es aber auch noch knapp zu Schwarz-Rot und Schwarz-Grün reichen (siehe Szenario 1).

Gegen eine Jamaika-Koalition sprechen ohnehin die großen Bedenken von CSU-Chef Markus Söder, der ein Paktieren mit den Grünen grundsätzlich ausschließt. Außerdem hat FDP-Chef Christian Lindner bereits betont, dass die Liberalen nicht mehr mit den Grünen koalieren möchten. Generell ist Szenario 2 nach den aktuellen Umfrageergebnissen ohnehin eher unwahrscheinlich.

Szenario 3: Linke und BSW im Bundestag, FDP nicht

Eine der aktuellsten Umfragen zur Bundestagswahl stammt von YouGov. Der Stand der Umfrage ist der 12. Februar:

CDU/CSU: 29 Prozent

AfD: 21 Prozent

SPD: 16 Prozent

Grüne: 12 Prozent

Linke: 6 Prozent

BSW: 5 Prozent

FDP: 4 Prozent

In diesem Szenario würde eine Koalition zwischen CDU/CSU und den Grünen nicht mehr für eine absolute Mehrheit ausreichen. Für eine Große Koalition würde es mit 318 Sitzen noch gerade so reichen. Bei leichten Veränderungen käme auch in diesem Szenario eine Kenia-Koalition ins Spiel.

Szenario 4: Linke, BSW und FDP verpassen den Bundestag

Da BSW und Linke in den jüngsten Umfragen im Aufwind sind, ist dieses Szenario nach aktuellem Stand eher unwahrscheinlich. Es würde die Chancen auf eine Zwei-Parteien-Koalition zwischen CDU/CSU und SPD oder Grünen deutlich erhöhen – es sei denn die AfD setzt zu einem großen Schlussspurt an und macht auf die anderen drei Parteien deutlich an Boden gut.

Szenario 5: Linke, BSW und FDP ziehen in den Bundestag ein

Nach aktuellem Stand würde es in diesem Szenario nicht zu einer Zweier-Koalition ohne die AfD reichen. In diesem Fall wäre eine Deutschland-Koalition sehr realistisch, allerdings wäre auch eine Jamaika-Koalition theoretisch denkbar.