Nebel kommt meist plötzlich und verunsichert viele Autofahrer. Welche Regeln für das Licht beim Fahren bei Nebel gelten und was man sonst noch beachten sollte, erfahren Sie hier.
Nebel entsteht, wenn sich feuchte Luft abkühlt. Je kälter die Luft ist, desto weniger Feuchtigkeit kann sie aufnehmen, was beim Abkühlen dazu führt, dass die Feuchtigkeit kondensiert und sich Nebel bildet. Ist der Nebel besonders dicht, kann die Sicht im Straßenverkehr stark eingeschränkt sein. Ist das der Fall, helfen zusätzliche Leuchten am Fahrzeug besser zu sehen und gesehen zu werden.